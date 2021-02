Pensioni | oltre 2 | 2 milioni di pensionati prendono meno di 513 euro al mese | le donne ancora penalizzate dal gender gap

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sulleemergono dati preoccupanti in merito al numero di persone che percepiscono un assegno mensile di importo ridotto. A sottolineare la questione è stato l'8° rapporto a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, che ha fatto il punto della situazione in merito al sistema previdenziale mettendo in evidenza anche alcuni luoghi comuni. In particolare, nel corso del 2019 sono state pagate22,8di, ma quelle di importo mensile fino a 513sono corrisposte a quasi 8. Il dato comprende pero anche coloro che a livello pratico percepiscono più di un assegnostico mensile. Se si depura quindi l'evidenza statistica da tale presupposto, resta il fatto che più di 2,2di ...