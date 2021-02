Pensioni | Istat | nel 2019 spesa a 301 miliardi | gap di genere “marcato”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nelin Italia sono stati spesi 301di euro in prestazionistiche (+2,5% rispetto al 2018). È quanto riporta il rapportosulle condizioni di vita dei pensionati relativo agli anni 2018/. Dal dossier è emerso che è rimasto stabile il numero di pensionati – poco più di 16 milioni – così come sono state confermate le ampie disuguaglianze di reddito tra i beneficiari: il 42,3% dellache va al quinto più ricco, mentre l’Istituto di statistica definisce “” il gap a svantaggio delle donne. Gran parte della(273, 90,6% del totale, 15% del PIL) è destinata alleIVS (invalidità, vecchiaia e superstiti). Tra queste, più di due terzi (67,4%) sono ...

Infine, il report dell'segnala che la presenza di un pensionato all'interno di nuclei ... 4,8% contro 18,1% delle famiglie sostenute da titolari di sole. Al contrario, le famiglie più ...E' la fotografia scattata dall'nel report 'Condizioni di vita dei pensionati - anni 2018 - 2019. In particolare, per ledi vecchiaia le donne percepiscono in media 7.783 euro annui in ...I dati Istat sulle pensioni 2019. Gran parte della spesa (273 mld, il 15% del Pil) è destinata a pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti ...L'Istat calcola che ci sono pensionati in una famiglia su due in Italia, il 46,4% e spesso da loro arriva un sostegno economico al punto che le famiglie con pensionati hanno un rischio povertà inferio ...