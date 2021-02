(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del consiglio regionale scrive: «Mi aspetto ora una parola chiara dasudi presunti indesiderati dal Pd considerati come metastasi».(Pd) è intervenuto in merito alla polemica innescata da un tweet di Luca Di Bartolomei e retwittato dal responsabile organizzazione del Pd, StefanoL'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Pd: Vaccari vuole epurazioni? Mazzeo: «Ero renziano, ma non dobbiamo chiuderci. Zingaretti che dice?» - vaccari_massimo : A qualunque costo. Draghi ha dietro di sè un Paese che vuole farcela, e che quando vuole ce la fa. -

La Repubblica Firenze.it

"La sfida nel Pd è questa, tra chi comeun partito sempre più piccolo e respingente e chiun partito sempre più aperto e accogliente e quindi in grado di guidare il Paese con le ...Fra chi comeun partito sempre più piccolo e respingente e chiun partito sempre più aperto e accogliente quindi in grado di guidare il paese con le proprie idee senza andare a ...Il presidente del consiglio regionale scrive: «Mi aspetto ora una parola chiara da Zingaretti su epurazioni di presunti indesiderati dal Pd considerati come metastasi». Mazzeo (Pd) è intervenuto in me ...Firenze, 17 feb. - (Adnkronos) - “Vaccari, che in teoria sarebbe il responsabile organizzazione nazionale del Pd, passa il suo tempo a fomentare ...