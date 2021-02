Paulilatino Incidente al bivio di Santa Cristina | morto Domenico Murruzzu maresciallo in pensione

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tragedia della strada lungo la statale 131 Carlo Felice nei pressi deldidi, in direzione Sassari. Nell’impatto sono rimasti coinvolti tre mezzi. Ad avere la peggio, 77 anni, molto noto nell’Oristanese,dei Carabinieri inper anni aveva comandato la squadra di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Oristano e più di recente si era dedicato alla sua grande passione, i cavalli, a fianco dei figli Gian Leonardo e Antonio.aveva dato vita proprio con i figli all’associazione sportiva Sardinia e Horses. In base ad una prima ricostruzione dell’l’ex ...

vivere_sardegna : Drammatico incidente sulla Ss 131 a Paulilatino, addio all'ex carabiniere Domenico Murruzzu

Sul luogo del tragicosono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Oristano che ... intervenuti questa mattina sulla statale 131 all'altezza del bivio per, il 77enne ...Domenico Murruzzu, settantasette anni. Ecco chi è la vittima del terribileavvenuto stamattina sulla Ss 131, all'altezza di. Viveva a Oristano. L'impatto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del personale del 118, sul posto sono ...Forse un malore, una distrazione o un colpo di sonno questo ancora non si sa e lo dovranno stabilire gli inquirenti. L’unica certezza è che questa mattina, mercoledì 17 febbraio, intorno alle 7:30, un ...L'uomo, 77 anni, è la vittima del terribile schianto avvenuto sulla Statale, all'altezza di Paulilatino. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Foto di Filippo Pau ...