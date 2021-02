Parte uno studio sulle nuova droga Purple Drank (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Bologna avvia uno studio sulla droga Purple Drank: il nuovo modo per sballarsi consiste nel mescolare il medicinale per la tosse a base di codeina con una bevanda analcolica Tra i ragazzi si starebbe diffondendo un nuovo modo per ‘sballarsi’: mescolare lo sciroppo per la tosse, a base di codeina, con una bevanda analcolica (o anche… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Bologna avvia unosulla: il nuovo modo per sballarsi consiste nel mescolare il medicinale per la tosse a base di codeina con una bevanda analcolica Tra i ragazzi si starebbe diffondendo un nuovo modo per ‘sballarsi’: mescolare lo sciroppo per la tosse, a base di codeina, con una bevanda analcolica (o anche… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Parte uno I massacri del 1937: Addis Abeba e Debre Libanos

Un poliziotto etiope, uno dei testimoni oculari della strage, avrebbe ricordato gli italiani che ... Il fascismo sta educando un'Italia prolifica pronta a schiacciare chi non è ritenuto parte della ...

Oltre il nozionismo/Così la scuola porterà i giovani nel futuro

...parte delle giornate d'insegnamento andate in fumo per il lockdown. Un suggerimento peraltro avanzato qualche tempo fa da un gruppo di insegnanti e validato in gennaio dalla Fondazione Agnelli, uno ...

Uno sportello dalla parte delle imprese La Nazione Il Pd è un partito governista

Il Pd è diventato un partito governista, che strada facendo «ha scambiato il governare con lo stare al governo», dice Parisi, «e non è un caso che il perfezionamento del proporzionale sia diventato ne ...

Trump scatenato: licenzia Giuliani e attacca uno dei leader del suo partito

'Con leader politici come il senatore Mitch McConnell - ha scritto - il partito repubblicano non potrà mai essere rispettato o essere forte'. Ma già dopo le elezioni presidenziali il tycoon aveva espr ...

