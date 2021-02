Parpiglia rivendica di avere avuto ragione | Melissa Satta | è sbocciato un nuovo amore

Leggi su golssip

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lo aveva scritto su CHI già qualche tempo fa. Gabriele, noto giornalista che lega il suo nome al gossip, aveva parlato di unacoinvolta in una nuova storia. Sono state diffuse in queste ore, su un altro settimanale, le foto della bella ex velina e moglie di Boateng, che incontra Mattia Rivetti, rampollo della famiglia legata al marchio Stone Island."Avevo semplicemente sbagliato la lettera del suo nome e avevo scritto Matteo. Il nome era sbagliato perché il correttore mi aveva cambiato. Madiceva che era tutto falso e invece ci sono le foto". Il giornalista è stato praticamente piccato nei confronti della show-girl: "Avevo scritto questa cosa ma lei ha smentito dicendo che era single. Ora ci sono le foto. Quando questa estate è capitato di aver sentito con le mie ...