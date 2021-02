Parking Fara | ecco il bando europeo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento di un parcheggio pubblico interrato nella Città Alta di Bergamo, nell’area denominata “Parco della Rocca – Ex Faunistico”. Tradotto, significa che è uscito ilper ildi Città Alta. Il criterio di aggiudicazione – si legge – è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo complessivo a base d’asta è pari a 7.222.952,61 euro, mentre il termine ultimo per la presentazione di quesiti è previsto il 18 marzo alle 12. A questo link è possibile trovare tutta la documentazione inerente la gara. Il progetto continua a far discutere, tant’è che nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e le associazioni per Città Alta e Colli, Italia Nostra e Legambiente al fine di aprire un dialogo sul ...

Così il consigliere comunale bergamasco Roberto Cremaschi, di Ambiente Partecipazione Futuro, interviene in merito al dibattito legato al parcheggio in via di costruzione alla... è nato da una richiesta delle associazioni, espressa in una lettera datata maggio 2020, di aprire un dialogo sul travagliato cantiere del parcheggio della: "Ci trovavamo in un momento di ..."Nonostante la mobilità cittadina sia cambiata e il progetto sia vecchio di 20 anni, il Comune resta inamovibile, senza nemmeno esplorare possibilità alternative": parlano le associazioni per Città Al ...