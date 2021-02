Papà di Willy: 'rivissuto nostro incubo, altra giovane vita spezzata per follia di altri' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Latina, 17 feb. (Adnkronos) - "Leggevo proprio poco fa quanto accaduto a Formia. Un'altra giovane vita spezzata per la follia di qualcun altro, un'altra famiglia come noi condannata a soffrire tutti i giorni. E perché? E' una cosa che non capisco. Nonostante tutto quello che abbiamo subito e fatto, rieccoci davanti a una tragedia così simile. Abbiamo rivissuto il nostro incubo. Ancora una volta". A parlare all'Adnkronos è Armando Monteiro, il Papà di Willy, ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre scorsi, riferendosi alla morte di Romeo Bondanese, il 17enne accoltellato ieri a Formia nel corso di una rissa tra ragazzi. "Spero che la giustizia fatta ad oggi per mio figlio (riconosciuta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Latina, 17 feb. (Adnkronos) - "Leggevo proprio poco fa quanto accaduto a Formia. Un'per ladi qualcun altro, un'famiglia come noi condannata a soffrire tutti i giorni. E perché? E' una cosa che non capisco. Nonostante tutto quello che abbiamo subito e fatto, rieccoci davanti a una tragedia così simile. Abbiamoil. Ancora una volta". A parlare all'Adnkronos è Armando Monteiro, ildi, ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre scorsi, riferendosi alla morte di Romeo Bondanese, il 17enne accoltellato ieri a Formia nel corso di una rissa tra ragazzi. "Spero che la giustizia fatta ad oggi per mio figlio (riconosciuta ...

Niccolò Ciatti, papà Luigi/ "Come puoi dare calci per uccidere? Non hanno coscienza" ...ora è che per tutti e quattro l'accusa è di omicidio volontario in quanto c'è stata la volontà di ammazzare il povero Willy. "E' esattamente la stessa cosa", commenta Luigi Ciatti, il papà di Niccolò ...

