Paola Barale e la sua casa di Milano | bella da togliere il fiato

Leggi su kronic

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha una bellissimain quel diche però divide l’opinione pubblica in quanto a bellezza e gusto nell’arredamento(getty images)nacque alla fine degli anni 60, il 28 aprile a Fossano. La sua somiglianza con la cantante Madonna la porta a tentare una carriera nel mondo dello spettacolo. È proprio grazie a questa sua somiglianza che esordirà in televisione a Domenica in nel 1986. Per molti anni fu la valletta di Mike Bongiorno, affiancandolo in molte delle trasmissioni da lui condotte, compresa “La ruota della fortuna”. La vera fama per lei arriva però solo qualche anno dopo. Tra il 1996 ed il 2001 è un ospite fissa di Domenica in. Grazie al ruolo che riesce a ritagliarsi all’interno di ...