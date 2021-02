Panoramic Business Room Dolomites | il lavoro a 2400 metri

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)l’ufficio vero e proprio adibito per lo smart working. Sorge nel cuore del comprensorio Lagazuoi – Cinque Torri a Cortina d’Ampezzo am di altezza.: l’oasi per lo smart working? Uno chalet in legno studiato per ilda remoto. Pratica sempre più riconosciuta anche a