(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Benha chiesto a Christian Alvart, regista di- L', di permettergli di mangiareviviledel film. Alcune fonti anonime presenti sul set hanno rivelato che Ben, interprete di C.le Bower in- L', ha insistito per mangiarevivi, invece che morti o creati utilizzando la computer grafica come deciso da Christian Alvart, regista e co-autore dal soggetto a cui si ispira la pellicola., originario di Boston, è uno di quegli attori che dedicano anima e corpo alla loro arte; essendo anche un estimatore del Metodo Stanislavskij ha deciso che mangiare...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Pandorum - L'universo parallelo: Ben Foster ha mangiato veri insetti durante le riprese… - serenel14278447 : @marcuccimaurizi Pandorum - L'universo parallelo: Guida TV - TV Sorrisi e Canzoni - MeHugIdols : RT @RaiQuattro: Per chi è appassionato di survival-horror di ambientazione spaziale (la saga di Alien è sempre nei nostri cuori) stasera al… - NoSpoiler3 : Pandorum - L'universo parallelo #stasera alle 21:01 su #Rai4 - Sal8Horror : RT @RaiQuattro: Per chi è appassionato di survival-horror di ambientazione spaziale (la saga di Alien è sempre nei nostri cuori) stasera al… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandorum universo

Dituttounpop

Alcune fonti anonime presenti sul set hanno rivelato che Ben Foster , interprete di C.le Bower in- L'parallelo , ha insistito per mangiare insetti vivi, invece che morti o creati utilizzando la computer grafica come deciso da Christian Alvart, regista e co - autore dal soggetto ...Stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), alle 21:20, viaggio nello spazio profondo con l'horror fantascientifico- L'parallelo , diretto nel 2009 dal regista tedesco Christian Alvarst e prodotto da Paul W. S. Anderson. Cam Gigandet in un'immagine diNel 2174 la Terra è ormai al ...Ben Foster ha chiesto a Christian Alvart, regista di Pandorum - L'universo parallelo, di permettergli di mangiare insetti vivi durante le riprese del film. Alcune fonti anonime presenti sul set hanno ...Un approfondimento sul film Pandorum - L'universo parallelo, interpretato da Ben Foster, con curiosità sulla trama, il cast e il sequel.