Pagelle Porto-Juventus 2-1 | voti | tabellino Champions League 2020 2021

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per l’andata degli ottavi di finale della. Partita inconcludente per i ragazzi di Andrea Pirlo che vanno sotto dopo neanche un minuto per una follia di Bentancur che regala palla a Taremi nell’area piccola e nel rimpallo batte Szczesny. I bianconeri non riescono a reagire e anzi subiscono il gol del 2-0 al primo minuto del secondo tempo. Nel finale però arriva un guizzo fondamentale in vista del ritorno, il 9 di marzo, Rabiot serve Chiesa che con un piattone schiacciato a terra batte il portiere e trova la rete del 2-1.(4-4-2): Marchesin 6.5; Manafà 7, Mbemba 6, Pepe 6, Zaidu 6; Corona 6 (46’ st ...

