Ospedale alla Fiera di Bergamo, a Emergency il premio europeo per la solidarietà civile (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Grazie anche all’Ospedale da campo alla Fiera di Bergamo, Emergency fa parte dei 23 progetti e organizzazioni dell’UE e del Regno Unito premiati dal Comitato Economico e Sociale europeo per il loro eccezionale contributo alla lotta contro il Covid. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha proclamato i vincitori del premio CESE per la solidarietà civile, indetto nel 2020 come riconoscimento di carattere eccezionale sul tema “La società civile contro la pandemia”. Tra questi, l’ONG italiana fondata da Gino Strada ha vinto nella categoria “transnazionale” per l’assistenza fornita in Europa e nel mondo nel contenimento della pandemia, in particolare attraverso il suo modello ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Grazie anche all’da campodifa parte dei 23 progetti e organizzazioni dell’UE e del Regno Unito premiati dal Comitato Economico e Socialeper il loro eccezionale contributolotta contro il Covid. Il Comitato economico e sociale(CESE) ha proclamato i vincitori delCESE per la, indetto nel 2020 come riconoscimento di carattere eccezionale sul tema “La societàcontro la pandemia”. Tra questi, l’ONG italiana fondata da Gino Strada ha vinto nella categoria “transnazionale” per l’assistenza fornita in Europa e nel mondo nel contenimento della pandemia, in particolare attraverso il suo modello ...

Ospedale alla Fiera di Bergamo, a Emergency il premio europeo per la solidarietà civile BergamoNews.it Draghi, virus nemico, subito vaccini e riforma Sanità Per farlo, "abbiamo bisogno di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare – dice Draghi – ricorrendo alla protezione civile ... permessi anche al di fuori della ristretta cerchia di ospedali ...

