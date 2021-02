Osimhen | nuova variante Covid portata in Italia da lui?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arriva una notizia clamorosa sul conto di Victor: secondo quanto riportato da ‘Il Napolista‘, ladel-19 scoperta a Napoli (diversa da quella inglese di cui tutti parlano, peraltro anche molto diffusa in Campania) sarebbe statainproprio dall’attaccante azzurro. La mutazione, piuttosto rara, si chiama B.1.525, ed è stata isolata dagli esperti napoletani dell’Istituto Pascale in collaborazione con l’Università Federico II. L’edizione odierna de ‘Il Mattino‘ non fa riferimento diretto a, parlando semplicemente del paziente zero (asintomatico) ormai guarito, e che non avrebbe contagiato nessuno, il cui tampone è stato processato un paio di mesi fa. Il quotidiano parla di un professionista che ha fatto ritorno da un ...