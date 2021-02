Oppo brevetta una nuova fotocamera a scorrimento

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)lavora su unaselfie cam per i suoi smartphone: il brevetto mostra unacon posizione dinamicaè un’azienda in forte crescita e negli ultimi tempi ha dato prova di non aver paura di sperimentare nuove soluzioni estetiche per i propri dispositivi. Ne è un esempio il Find X di prima generazione, uno dei primi smartphone con camera a scomparsa e riconoscimento tridimensionale del volto. Nel nuovo documento depositato poche settimane fa dal WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale),unafrontale mai vista prima. La soluzione descritta non è estrema come quella di un modulo rimovibile, ne tantomeno futuristica come quelle sotto lo schermo, ma altrettanto interessante. ...