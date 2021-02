Ondate di gelo e maltempo negli Usa, in Texas è stato di emergenza: in migliaia senza elettricità e riscaldamenti – Il video (Di giovedì 18 febbraio 2021) Strade bloccate dalla neve e milioni di famiglie senza elettricità né riscaldamenti. È lo scenario causato da diverse tempeste che da lunedì 15 febbraio si stanno abbattendo su gran parte degli Stati Uniti, soprattutto nelle regioni centro-orientali e nel Texas, dove Joe Biden ha accolto la richiesta di stato di emergenza del governatore Greg Abbott. Lo stesso presidente americano ha fatto sapere che il maltempo e le tormente faranno slittare le somministrazioni dei vaccini contro il Covid. Molti disagi si sono registrati proprio nel territorio texano, dove ai blackout in diverse città si sono aggiunte anche le cancellazioni di oltre 2.700 voli in arrivo e in partenza dagli scali di Houston e Dallas. La Electric reliability council of Texas, la ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Strade bloccate dalla neve e milioni di famigliené. È lo scenario causato da diverse tempeste che da lunedì 15 febbraio si stanno abbattendo su gran parte degli Stati Uniti, soprattutto nelle regioni centro-orientali e nel, dove Joe Biden ha accolto la richiesta dididel governatore Greg Abbott. Lo stesso presidente americano ha fatto sapere che ile le tormente faranno slittare le somministrazioni dei vaccini contro il Covid. Molti disagi si sono registrati proprio nel territorio texano, dove ai blackout in diverse città si sono aggiunte anche le cancellazioni di oltre 2.700 voli in arrivo e in partenza dagli scali di Houston e Dallas. La Electric reliability council of, la ...

ennemme : Prepararsi all'inaspettato in un mondo che si riscalda. Prepararsi anche al fatto che, malgrado inverni mediamente… - TuttoSportUSA : Le ondate di gelo ci sono sempre state ma qs anno e’ perche’ gli Stati nom hanno adottato il green new deal...ci st… - Ro_ber_ta__ : Sarebbero pure capaci di affermare che queste ondate di gelo dipendono dal surriscaldamento globale ... ????? - Marghe0855 : @IlariaBifarini Le ondate di gelo sono date da riscaldamento climatico. L’indebolimento del vortice polare è innesc… - PinoAbete00 : @MMmarco0 Mi perdoni, signor M.M., la seguo da poco, per motivi 'METEOROLOGICI' ma vedo che ha già sgarrato alla gr… -