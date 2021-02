Olimpiadi | firmata intesa per progetto Milano Santa Giulia | sarà sede Arena 2

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Un ulteriore e importante passo avanti per la riqualificazione di una zona diche diventa strategica anche in vista delleinvernali 2026”, ha sottolineato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. “Il nostro contributo -ha proseguito il governatore- è stato determinante per raggiungere un obiettivo che, nell’ambito di un importantedi rigenerazione urbana, consentirà di migliorare la qualità della vita dei milanesi che hanno scelto di vivere in questo quartiere della città. Il nostro impegno, anche e soprattutto in un’ottica di sviluppo sostenibile, continua a essere concreto e produce effetti tangibili.” L'articolo proviene da Ildenaro.it.