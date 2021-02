Ogni gara di Premier League sarà visibile in tv finché i tifosi non torneranno negli stadi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laha deciso chepartita del campionato inglesedisponibile in televisione fino a quando inon potranno tornare. La notizia è riportata da Sky Sports. A gennaio, la lega aveva adottato la stessa misura fino alla fine di febbraio e ha scelto di prolungarla fino a tempo indeterminato in modo da favorire tutti gli spettatori che non possono assistere dal vivo alle gare. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Ogni gara

PisaToday

... appuntamento non valido ai fini della classifica, ma che incaso gode di premi in denaro. Le ... Il vincitore, oltre ai premi, porterà a casa 5mila euro e un premio d'onore. Lo stesso premio è ...Francesco Renga sarà a Sanremo 2021 con il brano "Quando trovo te ", inalla 71esima edizione del Festival. Queste le parole del cantante in merito alla sua ...sicuramente di dimenticare ma...Lo scrive Sky Sports: prorogata a tempo indeterminato la misura che era già stata adottata in questi ultimi mesi dalla Premier League ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 E' tutto per questa 20km individuale da Pokljuka. L'appuntamento è per domani alle 15:15 con la single mixed! Buon proseguiemnto 16.07 Hofer 19° alla fi ...