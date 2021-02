Nuovo lockdown in arrivo? Ecco le regioni che potrebbero cambiare colore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Allarme rosso – o meglio, arancione – per sei regioni d’Italia che, a partire da venerdì 19 Febbraio, dovranno fare i conti con nuove misure di contenimento in grado – si spera – di contrastare la diffusione delle varianti del Covid-19. Con l’Rt della scorsa settimana quasi all’1, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte sono le prescelte in cui si dovrà intervenire per scongiurare la chiusura totale. E’ questo l’obiettivo del Nuovo governo Draghi: limitare il più possibile gli effetti di una terza ondata, in cui il virus sembra aver assunto nuove sembianze, più insidiose e letali. Mentre la Campania deve fare i conti con una variante mai emersa prima nel nostro Paese, in Lombardia si è pensato di prevenire, istituendo quattro nuove zone rosse. Il rischio di un Nuovo lockdown ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Allarme rosso – o meglio, arancione – per seid’Italia che, a partire da venerdì 19 Febbraio, dovranno fare i conti con nuove misure di contenimento in grado – si spera – di contrastare la diffusione delle varianti del Covid-19. Con l’Rt della scorsa settimana quasi all’1, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte sono le prescelte in cui si dovrà intervenire per scongiurare la chiusura totale. E’ questo l’obiettivo delgoverno Draghi: limitare il più possibile gli effetti di una terza ondata, in cui il virus sembra aver assunto nuove sembianze, più insidiose e letali. Mentre la Campania deve fare i conti con una variante mai emersa prima nel nostro Paese, in Lombardia si è pensato di prevenire, istituendo quattro nuove zone rosse. Il rischio di un...

