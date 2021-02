Nuovo bacio tra Zenga e Rosalinda Cannavò | lui si sbottona sul suo ideale di donna – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) I baci tra Andreaormai non si consumano solo nell’oscurità notturna ma anche in pieno giorno. Nel pomeriggio non sono mancati momenti di intimità tra i due nuovi piccioncini. Il giovaneha così raggiunto l’attrice in camera da letto per trascorrere del tempo insieme, a letto. I due si sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.