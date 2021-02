Novantenne fa 10 km a piedi nella neve per fare il vaccino anti-covid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si chiama Fran Goldman. Ha 90 anni. E la sua intenzione era quella di vaccinarsi contro il covid-19 appena possibile. Ecco che allora ha preso appuntamento e ha aspettato che arrivasse il giorno. Ma non poteva prevedere che la neve avrebbe reso impossibile raggiungere il centro per i vaccini. Siamo a Seattle, Stati Uniti, in una zona travolta da un ondata di freddo e maltempo. A Fox Seattle, Fran ha raccontato che avrebbe fatto di tutto pur di non perdere il suo appuntamento, ‘la sua occasione’: “Ho impiegato così tanto tempo a cercare di avere un appuntamento per il vaccino e finalmente venerdì sono riuscita ad averlo per domenica, ma sabato mi sono svegliata e c’era la neve dappertutto“. Un giorno per iniziare a “riscaldare i muscoli” e poi via: 10 km a piedi nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si chiama Fran Goldman. Ha 90 anni. E la sua intenzione era quella di vaccinarsi contro il-19 appena possibile. Ecco che allora ha preso appuntamento e ha aspettato che arrivasse il giorno. Ma non poteva prevedere che laavrebbe reso impossibile raggiungere il centro per i vaccini. Siamo a Seattle, Stati Uniti, in una zona travolta da un ondata di freddo e maltempo. A Fox Seattle, Fran ha raccontato che avrebbe fatto di tutto pur di non perdere il suo appuntamento, ‘la sua occasione’: “Ho impiegato così tanto tempo a cercare di avere un appuntamento per ile finalmente venerdì sono riuscita ad averlo per domenica, ma sabato mi sono svegliata e c’era ladappertutto“. Un giorno per iniziare a “riscaldare i muscoli” e poi via: 10 km a...

