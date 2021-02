Notizie serie tv 17 febbraio | Billy Campbell in National Parks; Archi Panjabi in Snowpiercer 3

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)tv 172021entra nel cast di Snwopiercer 3tv 17entra nel cast della terza stagione dilacui la seconda stagione è attualmente in corso su TNT e in Italia su Netflix, ambientata su un treno che gira in moto perpetuo in un mondo ghiacciato.sarà Asha anche se al momento non ci sono dettagli sul suo personaggio e come sarà introdotto nella. Casting News Danielle Monè Truitt entra nel cast di Law & Order: Organized Crime al debutto il 1° aprile su NBC e incentrato sul ritorno di Chris Meloni nei panni di Elliot Stabler alla guida di una ...