Notifiche del calendario per iPhone danneggiato non sono un virus, come eliminarle (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sta capitando a molti possessori di melafonini di ricevere e visualizzare Notifiche del calendario per iPhone danneggiato, proprio come se un virus si fosse impadronito del proprio dispositivo. Per quanto l’episodio sia in se fastidioso, non ci troviamo al cospetto di un vero e proprio malware, semmai di un account non autorizzato che va opportunamente eliminato dal telefono. Chi è incappato nel problema nelle ultime settimane o anche giorni accedendo proprio al calendario, al posto o sovrapposti ai comuni appuntamenti, gha ritrovato la notifica relativo all’iPhone danneggiato, in italiano o all’occorrenza anche in inglese. Gli alert sono molteplici, posizionati in date ed orari diversi: il tutto basta ad allarmare ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sta capitando a molti possessori di melafonini di ricevere e visualizzaredelper, propriose unsi fosse impadronito del proprio dispositivo. Per quanto l’episodio sia in se fastidioso, non ci troviamo al cospetto di un vero e proprio malware, semmai di un account non autorizzato che va opportunamente eliminato dal telefono. Chi è incappato nel problema nelle ultime settimane o anche giorni accedendo proprio al, al posto o sovrapposti ai comuni appuntamenti, gha ritrovato la notifica relativo all’, in italiano o all’occorrenza anche in inglese. Gli alertmolteplici, posizionati in date ed orari diversi: il tutto basta ad allarmare ...

wordweb81 : Notifiche del calendario per #iPhone danneggiato non sono un virus, come eliminarle - tvbsks : @testa_uragano Amo ci mancherebbe altro, è un gioco del cazzo, adesso nel dubbio mi attivo le notifiche, felice di… - gretasksk : la cosa peggiore della dad è che devo tenere accese le notifiche del gruppo di classe se no mi dimentico di entrare in lezione - cheiuan : @alex_orlowski Te con sta cosa del “te lo dico domani” mi freghi sempre! Io mi scordo! ?? Ps: odio le notifiche ?? - imhuggiingniall : si okay, a me vanno bene anche le notifiche del golf ma Niall fatti vivo perché mi manchi fottutamente tantissimo… -