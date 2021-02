Nocera Inferiore, proseguono i controlli sulle aziende nel bacino del fiume Sarno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) – proseguono le indagini della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ed i controlli dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale nei confronti delle aziende operanti nel bacino del fiume Sarno e dai suoi affluenti al fine di perseguire le attività illegali che contribuiscono all’inquinamento del corso d’acqua. In tal senso, nel corso delle ultime settimane, i Carabinieri del NOE di Salerno, hanno effettuato ulteriori accessi presso gli opifici industriali operanti nell’area di bacino del Sarno e dei suoi principali tributari, i torrenti Solofrana e Cavaiola. In data odierna, a conclusione di indagini disposte dal Sostituto Procuratore Dott. Roberto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –le indagini della Procura della Repubblica died idei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale nei confronti delleoperanti neldele dai suoi affluenti al fine di perseguire le attività illegali che contribuiscono all’inquinamento del corso d’acqua. In tal senso, nel corso delle ultime settimane, i Carabinieri del NOE di Salerno, hanno effettuato ulteriori accessi presso gli opifici industriali operanti nell’area didele dei suoi principali tributari, i torrenti Solofrana e Cavaiola. In data odierna, a conclusione di indagini disposte dal Sostituto Procuratore Dott. Roberto ...

FerratoPaola : RT @MunaronLuisella: ,UNA GIOVANE PITBULL DI 6 MESI PRESA PER I BAMBINI E POI ALLONTANATA IN CANTINA PERCHÉ QUALCUNO GLI HA DETTO 'CHE DIVE… - CCISS_Ministero : A3 Napoli-Salerno fine code causa incidente tra Svincolo Cava De' Tirreni (Km 43) e A3 Barriera Di Nocera Inferior… - CCISS_Ministero : A3 Napoli-Salerno code causa incidente tra Svincolo Cava De' Tirreni (Km 43) e A3 Barriera Di Nocera Inferiore (Km… - salerno_la : +++ L'ATTENTATO +++ Bomba nelle palazzine: s’indaga sullo sgarro LEGGI QUI --> - salernonotizie : Nocera Inferiore: interventi di riqualificazione urbanistica e strutturale in città -