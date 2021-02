No Man's Sky arriva l'aggiornamento Companions! Permette di domare, allevare e addestrare le creature del gioco (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Hello Games ha reso disponibile l'importante aggiornamento Companions per No Man's Sky. Nel comunicato stampa ufficiale leggiamo: "ogni pianeta su cui atterri in No Man's Sky è pieno di creature diverse. Sono strane, vibranti e sorprendenti e abbiamo voluto dare loro un ruolo da protagonista in questo aggiornamento. Con l'aggiornamento Companians, i giocatori possono ora domare, allevare, addestrare e persino parlare con le creature che incontrano". I viaggiatori sono ora in grado di adottare le creature che incontrano e formare stretti legami con loro. "Viaggeranno fianco a fianco con te sia come amici che come prezioso aiuto nel tuo viaggio. Addestrali a cercare risorse, individuare pericoli, fornire luce, cacciare fauna pericolosa, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Hello Games ha reso disponibile l'importanteCompanions per No Man's Sky. Nel comunicato stampa ufficiale leggiamo: "ogni pianeta su cui atterri in No Man's Sky è pieno didiverse. Sono strane, vibranti e sorprendenti e abbiamo voluto dare loro un ruolo da protagonista in questo. Con l'Companians, i giocatori possono orae persino parlare con leche incontrano". I viaggiatori sono ora in grado di adottare leche incontrano e formare stretti legami con loro. "Viaggeranno fianco a fianco con te sia come amici che come prezioso aiuto nel tuo viaggio. Addestrali a cercare risorse, individuare pericoli, fornire luce, cacciare fauna pericolosa, ...

