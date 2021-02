Nintendo Direct: Tutti gli annunci del 18 Febbraio 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ultimo Nintendo Direct ha presentato al pubblico più di 30 giochi per le console della famiglia Nintendo Switch, molti dei quali saranno disponibili entro l’estate. Il grande protagonista dei 50 minuti della diretta è stato Splatoon 3, che nel 2022 riporterà su Nintendo Switch le mischie a base d’inchiostro della serie. Tra gli annunci di punta della presentazione rientra anche la notizia che Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2 si uniranno alla lotta come personaggio scaricabile di Super Smash Bros. Ultimate, il quarto dei sei inclusi nel Fighters Pass Vol. 2. I nuovi giochi per Nintendo Switch mostrati da Nintendo annoverano inoltre The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che includerà nuove opzioni per i comandi, Mario Golf: Super Rush, un nuovo capitolo ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ultimoha presentato al pubblico più di 30 giochi per le console della famigliaSwitch, molti dei quali saranno disponibili entro l’estate. Il grande protagonista dei 50 minuti della diretta è stato Splatoon 3, che nel 2022 riporterà suSwitch le mischie a base d’inchiostro della serie. Tra glidi punta della presentazione rientra anche la notizia che Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2 si uniranno alla lotta come personaggio scaricabile di Super Smash Bros. Ultimate, il quarto dei sei inclusi nel Fighters Pass Vol. 2. I nuovi giochi perSwitch mostrati daannoverano inoltre The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che includerà nuove opzioni per i comandi, Mario Golf: Super Rush, un nuovo capitolo ...

