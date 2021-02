Niente mondiali di Cortina per Samira Zargari: il marito l'ha vietato. La ct resta in Iran (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondo il quotidiano Shargh i funzionari della Federazione hanno cercato "fino all'ultimo" di risolvere "il problema", ma senza successo. Sul sito della Federazione Iraniana di sci è stato ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondo il quotidiano Shargh i funzionari della Federazione hanno cercato "fino all'ultimo" di risolvere "il problema", ma senza successo. Sul sito della Federazioneiana di sci è stato ...

azzurridigloria : ? MONDIALI CORTINA 2021 ? Niente bis per @ItaliaTeam_it e @Fisiofficial nel Team Event, dove l'#Italia era bronzo… - TV7Benevento : **Cortina 2021: niente mondiali per ct nazionale femminile Iran, 'marito non vuole'**... - giornaleradiofm : Cortina: gara a squadre, Italia fuori ai quarti: (ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 17 FEB - Niente da fare per l'Italia n… - paoloigna1 : Niente medaglie ed è una novità negativa, ma coppa di specialità per la quarta volta ed è abitudine positiva #Wierer - irish__princes : Niente di nuovo fra gli 'elounor' , Walls ha appena fatto 1 anno ma El non si congratula pubblicamente col proprio… -