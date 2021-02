Nicolò Zaniolo, triangolo piccante. "Ha perso la testa", la sua nuova impensabile fiamma (vip): la foto non mente | Guarda (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nicolò Zaniolo sta recuperando dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e gli ultimi sviluppi della sua vita privata e amorosa potrebbero dargli un'ulteriore spinta a livello di morale verso il recupero, che dovrebbe avvenire nel giro di un paio di mesi al massimo. Stavolta infatti il gossip è positivo, dopo il periodo turbolento che lo aveva visto protagonista per la fine della relazione con la fidanzata storica, Sara. Quest'ultima è infatti in attesa del primo figlio di Zaniolo: qualche giorno fa su Instagram ha ufficializzato nome e sesso del bambino che nascerà in estate (si chiamerà Tommaso), invece adesso Nicolò ha comunicato la sua nuova fiamma. Dimenticatevi di Madalina Ghenea, con la quale non è mai davvero iniziata una relazione, da qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021)sta recuperando dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e gli ultimi sviluppi della sua vita privata e amorosa potrebbero dargli un'ulteriore spinta a livello di morale verso il recupero, che dovrebbe avvenire nel giro di un paio di mesi al massimo. Stavolta infatti il gossip è positivo, dopo il periodo turbolento che lo aveva visto protagonista per la fine della relazione con la fidanzata storica, Sara. Quest'ultima è infatti in attesa del primo figlio di: qualche giorno fa su Instagram ha ufficializzato nome e sesso del bambino che nascerà in estate (si chiamerà Tommaso), invece adessoha comunicato la sua. Dimenticatevi di Madalina Ghenea, con la quale non è mai davvero iniziata una relazione, da qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Zaniolo Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo stanno insieme: il tatuaggio di coppia

Dopo che a San Valentino Chiara Nasti aveva postato un enorme mazzo di rose con il numero 22, lei e Nicolò Zaniolo sono usciti allo scoperto mostrando il loro primo tatuaggio di coppia. Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo Archiviato il flirt con Madalina Ghenea, Nicolò Zaniolo avrebbe ritrovato la ...

