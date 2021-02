Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti stanno insieme: ecco il tatuaggio di coppiache si sono fatti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) sono riusciti a conquistare (di nuovo) il cuore di Nicolò Zaniolo. Ora è ufficiale la storia con Chiara Nasti, 23enne di professione influencer. Ex volto di “Uomini e Donne” ed ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, è seguita da quasi 2 milioni di persone su Instagram. Nei giorni scorsi si era parlato di lei perché considerata la nuova, presunta, fiamma di Neyman. Ma il calciatore nel suo cuore era un altro, italianissimo: Zaniolo. La conferma è arrivata attraverso i loro profili social, dove entrambi hanno pubblicato un selfie insieme. Senza troppe parole, si sono limitati a confermare la relazione con alcune emoticon di rito. “Ora come non mai ho bisogno di avere la mia privacy che è la cosa che mi fa stare più tranquilla. Ma sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021)riusciti a conquistare (di nuovo) il cuore di. Ora è ufficiale la storia con, 23enne di professione influencer. Ex volto di “Uomini e Donne” ed ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, è seguita da quasi 2 milioni di persone su Instagram. Nei giorni scorsi si era parlato di lei perché considerata la nuova, presunta, fiamma di Neyman. Ma il calciatore nel suo cuore era un altro, italianissimo:. La conferma è arrivata attraverso i loro profili social, dove entrambi hanno pubblicato un selfie. Senza troppe parole, silimitati a confermare la relazione con alcune emoticon di rito. “Ora come non mai ho bisogno di avere la mia privacy che è la cosa che mi fa stare più tranquilla. Ma...

