Nel testo di Cosa Lascio Di Me di Roby Facchinetti le impronte della nostra vita (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Esce il 19 febbraio Cosa Lascio Di Me di Roby Facchinetti, il nuovo singolo dell’artista estratto dall’album Inseguendo La Mia Musica, disponibile dallo scorso 25 settembre. Cosa Lascio Di Me di Roby Facchinetti è firmato dallo stesso artista in collaborazione con Maria Francesca Polli, già autrice di Mina, e racconta delle impronte che si lasciano nel corso del cammino quotidiano. Il brano riflette sul termine di ogni giorno e sui segni che ognuno di noi lascia nel cuore e nell’animo delle persone che incontra anche solo per un attimo. “Ognuno di noi può essere speciale per qualcun altro. Basta lasciare qualCosa di noi, fosse solo un’emozione. Fosse solo una canzone”, spiega la Polli. Il brano sarà ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Esce il 19 febbraioDi Me di, il nuovo singolo dell’artista estratto dall’album Inseguendo La Mia Musica, disponibile dallo scorso 25 settembre.Di Me diè firmato dallo stesso artista in collaborazione con Maria Francesca Polli, già autrice di Mina, e racconta delleche si lasciano nel corso del cammino quotidiano. Il brano riflette sul termine di ogni giorno e sui segni che ognuno di noi lascia nel cuore e nell’animo delle persone che incontra anche solo per un attimo. “Ognuno di noi può essere speciale per qualcun altro. Basta lasciare qualdi noi, fosse solo un’emozione. Fosse solo una canzone”, spiega la Polli. Il brano sarà ...

ClaudioDorno : @borghi_claudio @Montecitorio Molto...per contenuti, chiarezza (meglio a braccio che nella lettura del testo, forse… - Stronza : RT @giuseppegenna: 25 anni fa esordivo in prosa, con lo pseudo-pseudo Luther Blissett: 'net.gener@tion' uscì nel 1996 per gli Oscar Mondado… - Marco59110042 : Sobrietà certo, sempre però anche quel dire a braccio ogni tanto mollando il canovaccio del testo scritto, che semb… - kingluar : @rottmelnew Ma non c è un Luca nel testo? - MariuzzoAndrea : RT @MariuzzoAndrea: ...di diplomati in 5 anni. diplomati di che? Il dscorso lascerebbe supporre degli ITS, che sono un completamento necess… -