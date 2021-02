Nel mirino della Finanza le maxi commesse del Commissionario per l’emergenza Covid per l’acquisto di mascherine dalla Cina. Ci sono 8 indagati e sequestri per 70 milioni di euro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Guardia di Finanza, su ordine della Procura di Roma, ha eseguito una serie di sequestri preventivi nei confronti di un gruppo di persone resosi responsabile, in concorso tra loro, del reato di traffico di influenze illecite (aggravato dal reato transnazionale) oltre che, a vario titolo, di ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio. L’indagine riguarda gli affidamenti, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro, effettuati dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, a favore di 3 consorzi cinesi per l’acquisito di oltre 800 milioni di mascherine di varie tipologia, effettuate con l’intermediazione – non contrattualizzata dalla predetta Struttura – di alcune imprese italiane, cioè la Sunsky ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Guardia di, su ordineProcura di Roma, ha eseguito una serie dipreventivi nei confronti di un gruppo di persone resosi responsabile, in concorso tra loro, del reato di traffico di influenze illecite (aggravato dal reato transnazionale) oltre che, a vario titolo, di ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio. L’indagine riguarda gli affidamenti, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di, effettuati dal Commissario straordinario per-19, Domenico Arcuri, a favore di 3 consorzi cinesi per l’acquisito di oltre 800didi varie tipologia, effettuate con l’intermediazione – non contrattualizzatapredetta Struttura – di alcune imprese italiane, cioè la Sunsky ...

