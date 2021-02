NCIS: Hawaii è il terzo spin-off del franchise: annunciata la nuova serie CBS in fase di sviluppo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il marchio NCIS continua ad avere un successo incredibile dopo 18 stagioni dal debutto e non è un caso che CBS stia lavorando a NCIS: Hawaii, ennesimo spin-off del franchise. Secondo Variety, il nuovo format è nelle prime fasi di sviluppo presso CBS Studios: nessun dettaglio è stato ancora rivelato su NCIS: Hawaii, ma non sarebbe la prima volta che la squadra degli agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service approdano sull’isola. I telespettatori più affezionati ricorderanno infatti l’evento crossover in due episodi che ha visto incrociarsi le trame di Hawaii Five-0 e NCIS: Los Angeles, andato in onda nel 2012. NCIS: Hawaii sarebbe il terzo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il marchiocontinua ad avere un successo incredibile dopo 18 stagioni dal debutto e non è un caso che CBS stia lavorando a, ennesimo-off del. Secondo Variety, il nuovo format è nelle prime fasi dipresso CBS Studios: nessun dettaglio è stato ancora rivelato su, ma non sarebbe la prima volta che la squadra degli agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service approdano sull’isola. I telespettatori più affezionati ricorderanno infatti l’evento crossover in due episodi che ha visto incrociarsi le trame diFive-0 e: Los Angeles, andato in onda nel 2012.sarebbe il...

clvirvoyant : ma in che senso faranno ncis hawaii - o_mozzi : @AEmilyHP Visto che Hawaii Five O è finito (NON VOGLIO FARE SPOILER) magari con quelli rimasti come Danny, Tani, Ju… - afnewsinfo : NCIS Hawaii Spinoff in lavorazione - SerieTvserie : “NCIS”: CBS sta valutando una quarta serie ambientata alle Hawaii - TVTips_official : RT @telesimo: NCIS: Hawaii? CBS starebbe valutando questo nuovo spinoff di #NCIS. Cosa ne pensate? -