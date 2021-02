NBA 2020/2021: Harden guida la rimonta contro Phoenix, ok Lakers e Celtics (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA 2020/2021. James Harden con 38 punti guida la rimonta di Brooklyn contro Phoenix, partita addirittura da un -24. I Lakers sono guidati da LeBron contro Minnesota, mentre i Celtics sopravvivono contro i Nuggets nonostante i 43 punti di Jokic. Ennesima prestazione monstre di Zion Williams, autore di 31 punti con 13 su 16 dal campo nel comodo successo dei Pelicans contro Memphis. Damian Lillard chiude i conti nel finale contro OKC, rinviata infine Pistons-Spurs. LE CLASSIFICHE DELLE DUE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA. Jamescon 38 puntiladi Brooklyn, partita addirittura da un -24. Isonoti da LeBronMinnesota, mentre isopravvivonoi Nuggets nonostante i 43 punti di Jokic. Ennesima prestazione monstre di Zion Williams, autore di 31 punti con 13 su 16 dal campo nel comodo successo dei PelicansMemphis. Damian Lillard chiude i conti nel finaleOKC, rinviata infine Pistons-Spurs. LE CLASSIFICHE DELLE DUE ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020 Michael Jordan dona 10 mln di dollari: ecco a cosa serviranno

La star dell'NBA da sempre è impegnato in prima linea per dare un mano a chi è in difficoltà. ... A giugno 2020, Jordan e il marchio Jordan hanno annunciato una donazione di 100 milioni di dollari nel ...

Il regalo a sorpresa di Beckham alla famiglia di Kobe Bryant

... che hanno perso la vita in un incidente aereo il 26 gennaio 2020, lasciando un vuoto incolmabile. ... Un regalo che il campione Nba era solito fare alle figlie nel giorno di San Valentino.

NBA 2020-2021: Harden stende i Suns, Williamson batte Morant

Sono sei le partite che si sono tenute questa notte in NBA. Ad aprire le danze è stata la vittoria casalinga dei Boston Celtics, per 99-112, contro dei rimaneggiati Denver Nuggets. Alla franchigia del ...

