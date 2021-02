Nascere al tempo del Covid | OBM Onlus raccoglie fondi per l’Ospedale Buzzi di Milano

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) OBMlancia la campagna con numero solidale 45586 perre incubatrici, culle speciali e saturimetri per i piccoli prematuri deldei Bambini Vittoredi. Da oltre un secolo centro di riferimento per l’assistenza specialistica in campo materno-infantile, ilha infatti dovuto riorganizzare e potenziare i suoi reparti, soprattutto la Patologia Neonatale. Fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria, grazie al supporto di OBM– attiva da 15 anni per sostenere i bambini ricoverati alinsieme alle loro famiglie e favorire lo sviluppo tecnologico della struttura – nelsono state create due aree protette per ospitare i neonati a rischio, ovvero nati da donne con sospetto ...