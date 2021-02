Napoli, trova e restituisce portafoglio: “Mi ha ringraziato perchè dentro c’era la foto del figlio” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un impiegato di un supermercato di via Epomeo, Soccavo, ha trovato un portafoglio cono con all’interno contanti, carta di credito e documenti. La ricerca social però non ha portato a nulla ma è riuscito a restituirlo grazie all’aiuto dei carabinieri. Peppe Norelli ha raccontato tutto nei dettagli a NapoliToday: “Ho trovato il portafogli in via Epomeo, con dentro contanti (50 euro), carta di credito, patente e documento d’identitá. Ho provato a cercare il proprietario anche sui social, ma nulla. Poi stesso ieri sono andato dai carabinieri per consegnare il portafogli e tramite loro è stato possibile rintracciarlo. Si tratta di un signore che vive a Mergellina. Sono andato di persona a dargli la notizia. Mi ha ringraziato dicendo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un impiegato di un supermercato di via Epomeo, Soccavo, hato uncono con all’interno contanti, carta di credito e documenti. La ricerca social però non ha portato a nulla ma è riuscito a restituirlo grazie all’aiuto dei carabinieri. Peppe Norelli ha raccontato tutto nei dettagli aToday: “Hoto il portafogli in via Epomeo, concontanti (50 euro), carta di credito, patente e documento d’identitá. Ho provato a cercare il proprietario anche sui social, ma nulla. Poi stesso ieri sono andato dai carabinieri per consegnare il portafogli e tramite loro è stato possibile rintracciarlo. Si tratta di un signore che vive a Mergellina. Sono andato di persona a dargli la notizia. Mi hadicendo ...

