Napoli: Petagna salta anche il Benevento, ritorno in campo previsto per inizio marzo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gattuso dovrà fare a meno dell’attaccante fino al mese prossimo Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla dell’infortunio patito da Andrea Petagna, l’ennesimo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gattuso dovrà fare a meno dell’attaccante fino al mese prossimo Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla dell’infortunio patito da Andrea, l’ennesimo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

