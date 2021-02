Napoli | le Catacombe di San Gennaro riaprono al pubblico

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Proseguono gli eventi culturali alledi Sandopo mesi di chiusura di tutti i luoghi culturali della città partenopea. Grande opportunità quindi per chi vuole immergersi nel nostro patrimonio. Dopo lo stop alla cultura che ha visto la chiusura di musei, teatri, cinema e fiere, ledi Sanripartono con visite guidate esclusive. Le antiche aree cimiteriali risalenti al II e III secolo d.C, sono uno dei più grandi monumenti della cristianità oltre che uno dei luoghi più suggestivi della città partenopea. Situata in corrispondenza del quartiere Sanità in un’area che si estende su 5600 metri quadrati scavati nel tufo, la città sotterranea dimora della tomba di Sanè un gioiello dal valore inestimabile. Meta di ...