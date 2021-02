Napoli in emergenza: 20 i convocati per la sfida di Europa League con il Granada (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono venti i giocatori convocati dall’allenatore del Napoli Rino Gattuso per la sfida contro il Granada, andata dei sedicesimi di Europa League. Questo l’elenco: Meret, Contini, Idasiak, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi, Costanzo, Zedadka, D’Agostino, Labriola. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono venti i giocatoridall’allenatore delRino Gattuso per lacontro il, andata dei sedicesimi di. Questo l’elenco: Meret, Contini, Idasiak, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi, Costanzo, Zedadka, D’Agostino, Labriola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

serieAnews_com : Data l’emergenza, nell’elenco dei convocati #Gattuso ha inserito anche sei 'sorprese' #GranadaNapoli ???? - Notiziedi_it : Napoli, emergenza infortuni: ben 9 giocatori in infermeria - vvlnapoli : Napoli, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra. Gattuso in emergenza: aggregati sei giovani della Primavera… - Notiziedi_it : Napoli, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra. Gattuso in emergenza: aggregati sei giovani della Primavera - ottopagine : Napoli, tutti negativi al Covid-19 ma è piena emergenza #Napoli -