Napoli | Gattuso può sorridere | Mertens vicino al rientro in Italia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Driessi sta curando ad Anversa, ma il suoinè previsto a breve Tra le tante sfortune di Gennaroin questa stagione, ci sono i tanti infortuni capitati agli attaccanti. Driesè ancora ai box, dopo la ricaduta dell’infortunio alla caviglia, ed è volato ad Anversa per curarsi. Il suoperò, come riportato il Corriere dello Sport, sarebbe. Il belga dovrebbe infatti rientrare inquesto fine settimana ed è pronto ad aiutare gli azzurri in questo momento difficile. Leggi su Calcionews24.com

L'attaccante delDries Mertens si sta curando ad Anversa, ma il suo rientro in Italia è previsto a ...Cose di campo Come detto il, Gennaro, Aurelio De Laurentiis e i tifosi azzurri si aspettano grandi cose in campo da Osimhen ma finora non è mai risultato decisivo ai fini del ...Victor Osimhen sta provando a prendersi definitivamente il Napoli, nonostante le difficoltà legate ad un infortunio e alla positività al Covid. Proprio in relazione a quest’ultimo, è giunta la smentit ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...