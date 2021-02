Napoli, Covid-19: Osimhen ha portato in Italia la variante nigeriana del virus (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In Campania è arrivata un’altra variante del Covid e pare che a portarcela sia stato il giocatore azzurro Il giornalista Massimiliano Gallo, tramite un suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In Campania è arrivata un’altradele pare che a portarcela sia stato il giocatore azzurro Il giornalista Massimiliano Gallo, tramite un suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

repubblica : ?? Covid: a Napoli identificata nuova variante del virus finora mai trovata in Italia - fattoquotidiano : Covid, un caso di variante nigeriana a Napoli: è la prima volta in Italia. “Individuata su professionista tornato d… - Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - infoitsalute : Covid minaccia la Terra, varianti segnalate in tutto il mondo, nuova a Napoli - infoitsalute : Covid, nuova variante individuata a Napoli: positivo un professionista di ritorno dall'Africa -