Napoli, conferenza Politano: «La squadra è sempre con il mister» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le parole in conferenza stampa dell’attaccante del Napoli Matteo Politano in previsione della partita contro il Granada in Europa League L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Ecco le sue parole raccolte da Il Napolista. RITMI – «È più difficile perché c’è poco tempo tra una partita e l’altra, ma il bello del calcio è giocare ogni tre giorni e cerchiamo di farci trovare pronti». GRANDE STAGIONE – «Penso sia anche una questione di maturità, a Sassuolo e all’Inter sono cresciuto molto: ma da quando sono a Napoli sto facendo il mio miglior campionato, spero di continuare così. Non sono più un ragazzino, perciò è meglio per tutti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le parole instampa dell’attaccante delMatteoin previsione della partita contro il Granada in Europa League L’attaccante delMatteoha parlato instampa alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Ecco le sue parole raccolte da Ilsta. RITMI – «È più difficile perché c’è poco tempo tra una partita e l’altra, ma il bello del calcio è giocare ogni tre giorni e cerchiamo di farci trovare pronti». GRANDE STAGIONE – «Penso sia anche una questione di maturità, a Sassuolo e all’Inter sono cresciuto molto: ma da quando sono asto facendo il mio miglior campionato, spero di continuare così. Non sono più un ragazzino, perciò è meglio per tutti ...

