Napoli, conferenza Gattuso: «Siamo in emergenza non in vacanza» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le parole in conferenza stampa del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso in previsione della partita contro il Granada in Europa League Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Ecco le sue parole raccolte da Radio KissKiss. emergenza – «Siamo in emergenza, lo sappiamo ma non Siamo qui in vacanza. Vogliamo fare una grande prestazione e per questo servirà un grande Napoli, con grande mentalità e grande forza. Loro sono veloci e ben organizzati. Siamo pochi ma saremo competitivi». LOZANO – «Lozano è un calciatore importante per noi, come gli altri che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le parole instampa del tecnico delGennaroin previsione della partita contro il Granada in Europa League Il tecnico delGennaroha parlato instampa alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Ecco le sue parole raccolte da Radio KissKiss.– «in, lo sappiamo ma nonqui in. Vogliamo fare una grande prestazione e per questo servirà un grande, con grande mentalità e grande forza. Loro sono veloci e ben organizzati.pochi ma saremo competitivi». LOZANO – «Lozano è un calciatore importante per noi, come gli altri che ...

sportli26181512 : Gattuso: 'Napoli in emergenza, ma non siamo venuti in vacanza': Le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa… - MondoNapoli : LIVE - Granada-Napoli, Gattuso e Politano presentano il match in conferenza stampa - - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Napoli, segui con noi la conferenza di Gattuso e Pol… - DiMarzio : #UEL | Le parole l'allenatore del #Granada alla vigilia della partita contro il #Napoli - napolista : Martinez: “Il Napoli è una grande del calcio italiano, Lozano è una perdita importante” L’allenatore del Granada in… -