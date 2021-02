Napoli, c’è voglia di cultura: 9 artisti rivivono spazi esterni di cinema e teatri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli ed i napoletani vogliono riprendere per mano la cultura e lo fanno con una mostra senza limiti. Ben 9 artisti si pongono l’obiettivo di rivivere gli spazi esterni di 8 cinema e teatri partenopei con l’iniziativa Exit Strategy. Nove giovani artisti napoletani in otto cinema e teatri di Napoli fanno rivivere gli spazi esterni dei luoghi che più hanno sofferto la pandemia. Si chiama “Exit Strategy” la mostra diffusa visibile h24 a cura di Lucas Memmola con il coordinamento di Matteo Mirra e avrà luogo presso: cinema Arcobaleno, Teatro Augusteo, Teatro Diana, cinema Filangieri, cinema ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutied i napoletani vogliono riprendere per mano lae lo fanno con una mostra senza limiti. Ben 9si pongono l’obiettivo di rivivere glidi 8partenopei con l’iniziativa Exit Strategy. Nove giovaninapoletani in ottodifanno rivivere glidei luoghi che più hanno sofferto la pandemia. Si chiama “Exit Strategy” la mostra diffusa visibile h24 a cura di Lucas Memmola con il coordinamento di Matteo Mirra e avrà luogo presso:Arcobaleno, Teatro Augusteo, Teatro Diana,Filangieri,...

ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - sechesi : Lozano che al 95', su una gamba sola, è lì a spazzarla nonostante il dolore sia tale da urlare ancor prima che il p… - juventusfc : Did you know? ?? Quello che c'è da sapere su #NapoliJuve ?? - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Diritti tv, Sky rilancia. La Serie A spaccata in due, al centro c’è sempre la questione fondi La pay tv offre 505 milioni su… - MaurizioDArgent : RT @tdrclaudio: Le centinaia di ragazzini oggi sul lungomare di Napoli senza mascherina che corrono e assaltano anche il 118 ambulanza e op… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli c’è Ricciardi e gli scugnizzi abbandonati dal fascismo: da Di Giacomo a Viviani, storie vere di Napoli Identità Insorgenti