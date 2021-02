Napoli, calciomercato: azzurri sul classe 2002 Luka Stankovski, ma c’è la concorrenza del Monza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il club lombardo rischia di soffiare il colpo al Napoli Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Napoli sarebbe interessato a Luka Stankovski del Rabotnicki, calciatore macedone con … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il club lombardo rischia di soffiare il colpo alSecondo quanto riporta Tuttomercatoweb, ilsarebbe interessato adel Rabotnicki, calciatore macedone con … L'articolo proviene da Forz.net.

sportli26181512 : Napoli, tante assenze tra Covid-19 e infortuni. Ecco i risultati degli ultimi tamponi: Il periodo che sta vivendo i… - _SiGonfiaLaRete : Mercato #Marsiglia, si segue un giocatore del #Napoli in scadenza per giugno - Fantacalcio : Psg, l'ex agente di Verratti: 'Ecco come andò con Napoli e Juventus' - YBah96 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Napoli, c’è fiducia per #Zielinski: si prova ad anticipare #Liverpool e #Milan - sscalcionapoli1 : Schira: 'Tutti pazzi per Italiano, ci pensano Napoli, Sassuolo e Fiorentina' #calciomercato -