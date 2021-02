Napoli, 13enne aggredito da 7 minorenni rischia di perdere la milza: era già stato minacciato (Di giovedì 18 febbraio 2021) A Napoli, quartiere Pianura, un 13enne è stato picchiato violentemente da un gruppo di suoi coetanei all’uscita di scuola. I minorenni si sono perfino serviti di un tirapugni per infliggere ancor più dolore alla povera vittima. Dalle indagini emerge come non si sia trattato del primo episodio ai danni del giovane. aggredito davanti a scuola dai suoi coetanei Lunedì 15 febbraio, attorno alle 14, 7 ragazzini tra i 13 e i 14 anni hanno atteso un loro coetaneo all’uscita di scuola, nei pressi dell’Istituto Ferdinando Russo di Napoli. Individuata la vittima, il gruppo ha accerchiato il 13enne mal capitato, dando il via a un’aggressione dai tratti incredibilmente violenti. In 7 contro uno, i minorenni hanno inflitto calci e pugni sul loro coetaneo. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) A, quartiere Pianura, unpicchiato violentemente da un gruppo di suoi coetanei all’uscita di scuola. Isi sono perfino serviti di un tirapugni per infliggere ancor più dolore alla povera vittima. Dalle indagini emerge come non si sia trattato del primo episodio ai danni del giovane.davanti a scuola dai suoi coetanei Lunedì 15 febbraio, attorno alle 14, 7 ragazzini tra i 13 e i 14 anni hanno atteso un loro coetaneo all’uscita di scuola, nei pressi dell’Istituto Ferdinando Russo di. Individuata la vittima, il gruppo ha accerchiato ilmal capitato, dando il via a un’aggressione dai tratti incredibilmente violenti. In 7 contro uno, ihanno inflitto calci e pugni sul loro coetaneo. ...

Agenzia_Ansa : A #Napoli un tredicenne è stato pestato da 7 minorenni, anche con un tirapugni #ANSA - fattoquotidiano : Napoli, 13enne picchiato da 7 coetanei anche con un tirapugni: individuati e segnalati alla magistratura - MariaAdeleNari : RT @DestinoLara: Questi sono criminali, non bulli. A tredici anni sai bene quello che fai, altro che non imputabili: il riformatorio, ci vo… - DestinoLara : Questi sono criminali, non bulli. A tredici anni sai bene quello che fai, altro che non imputabili: il riformatorio… - francobus100 : Napoli, 13enne aggredito con un tirapugni all'uscita da scuola: presi i sette bulli minorenni -