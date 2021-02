Nadiejda Miura parla di Underwater e di altro…

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ciao, felice si averti qui con noi. Cominciamo subito con il tuo ‘’. Da cosa nasce l’esigenza di un progetto tutto tuo? Sono davvero felice dire con voi e Grazie per dedicare del vostro tempo ? Sono anni che faccio questo genere e ho perso ben 2 volte tutti i progetti musicali per problemi con il computer. Ricominciare da zero prende tempo e comunque avevo paura per non so quale ragione. In questo periodo, volevo assolutamente pubblicare qualcosa perché il synthwave, dreamwave ecc stanno diventando una moda. E io, ovviamente non volevo essere presa per una che faccia questo per moda ma ben perché è il mio modo di produrre da anni. Sono contenta perché mi sono fatto un auto-regalo ? 2. Quanto i tuoi studi hanno influenzato la tua scelta? Tantissimo! Senza studi non avrei ben imparato le tecniche e soprattutto come creare il tuo ...