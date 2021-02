MOVIOLA – Porto-Juventus | Ronaldo chiede il rigore nel recupero | l’arbitro fischia la fine

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Episodio danel finale di. Cristianofinisce giù in area dilascia proseguire, poi il Var evidentemente avalla la sua decisione e così arriva il triplice fischio di Carlos Del Cerro Grande. Tante proteste bianconere per un possibile, ma in effetti il contatto sembra ben poca cosa. Il difendente dei lusitani, infatti, travolge CR7, ma il fuoriclasseghese sembra scivolare prima e perdere l’equilibrio da solo. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

fanpage : #PortoJuventus, Cristiano Ronaldo chiede un rigore, ma non gli viene concesso - sportface2016 : #PortoJuventus, episodio da moviola: #Ronaldo chiede il rigore nel recupero, l'arbitro fischia la fine - zazoomblog : Moviola Porto Juve: l’episodio chiave del match - #Moviola #Porto #Juve: #l’episodio - sportli26181512 : Porto-Juve MOVIOLA LIVE: manca un giallo a Zaidu: Questi i principali episodi da moviola di Porto-Juventus, andata… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Porto

L'episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020 - 2021:...Commenta per primo Questi i principali episodi dadi- Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. L'arbitro della sfida è Carlos del Cerro Grande. Un solo precedente con l'arbitro spagnolo per la Juve ed anche amaro. ...Episodio da moviola nel finale di Porto-Juventus. Cristiano Ronaldo finisce giù in area di rigore e l’arbitro lascia proseguire, poi il Var evidentemente avalla la sua decisione e così arriva il tripl ...Episodio contestato nei minuti di recupero, quando Cristiano Ronaldo viene fermato in area ma per l’arbitro Del Cerro non si tratta di rigore ...