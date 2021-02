Motorizzazione, stop all'obbligo di collaudo per i ganci traino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È diventato effettivo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo i vari tipi di collaudo nelle sedi della Motorizzazione Civile . Pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato scorso, il provvedimento cambia un po' di regole che interessano anche i motociclisti . ganci traino SENZA collaudo Tra le operazioni non più soggette a collaudo obbligatorio ... Leggi su inmoto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È diventato effettivo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo i vari tipi dinelle sedi dellaCivile . Pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato scorso, il provvedimento cambia un po' di regole che interessano anche i motociclisti .SENZATra le operazioni non più soggette aobbligatorio ...

