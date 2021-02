Motörhead | in arrivo il nuovo album

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 23 aprile sarà disponibile in cd e in digitale “Louder Than Noise… Live In Berlin“ illive dei. Registrato durante un concerto a Berlino nel 2012 dinanzi a 12.000 fan, il disco sarà pubblicato da Silver Lining Music. Come ognilive avrà un cd con bonus dvd, doppio vinile e box in edizione limitata. Infatti, all’ interno del box, sarà possibile trovare anche il porta passaporto con il logo della band. La registrazione in presa diretta è stata curata da Herwig Meyszner. Chi sono i? Isono una band heavy metal britannica affermatavi in particolare per il loro stile crudo e incisivo. Il concerto di Berlino nel 2012 vedeva ancora tra i suoi protagonisti Lemmy Kilmister, frontman storico della band, morto nel 2015, pochi giorni dopo ...