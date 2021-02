Moto2, Bulega: 'Cerco la costanza. Gioco di squadra? Sono disponibile' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nicolò Bulega rappresenta la continuità nel box del team Gresini Moto2, con l'obiettivo primario di migliorarsi. La prima stagione del romagnolo (la seconda in categoria) con la struttura di Fausto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nicolòrappresenta la continuità nel box del team Gresini, con l'obiettivo primario di migliorarsi. La prima stagione del romagnolo (la seconda in categoria) con la struttura di Fausto ...

Mat14_05 : RT @AngyFra89: Presentato il Team Gresini 2021. Questa presentazione è nel segno di Fausto che sta lotta strenuamente. In #Moto3 Jeremy A… - wthizdat : RT @gponedotcom: Bulega: 'Con Di Giannantonio gioco di squadra, ma in gara ognuno per sé': 'Da parte mia c’è piena disponibilità a strategi… - infoitsport : Moto2, Di Giannantonio e Bulega protagonisti nel 2021? - GresiniRacing : RT @gponedotcom: Bulega: 'Con Di Giannantonio gioco di squadra, ma in gara ognuno per sé': 'Da parte mia c’è piena disponibilità a strategi… - GresiniRacing : RT @motosprint: #Moto2, #Bulega: “Cerco la costanza. Gioco di squadra? Sono disponibile” -